Trabzonspor bir transferi daha bitirdi!
Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da transferler ardı ardına açıklanıyor. İlk olarak Fırat Can Üzüm'ü kadrosuna katan bordo-mavililer, ikinci transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Trabzonspor transferde atağa kalktı. İlk olarak Eskişehirspor'dan 1999 doğumlu Fırat Can Üzüm'ü kadrosuna katan bordo-mavililer ikinci transferini de kadrosuna kattı. Genç futbolcu Yusuf Sarı ile bir süredir görüşmelerine devam eden Trabzonspor bu transferi KAP'a bildirdi.
BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN KONUYA İLİŞKİN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 19:28
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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