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18 Haziran 2019, Salı
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bir transferi daha bitirdi!

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi!

Yaz sezonunun açılması ile birlikte çalışmalarına son sürat devam eden 'da transferler ardı ardına açıklanıyor. İlk olarak 'ü kadrosuna katan bordo-mavililer, ikinci transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

transferde atağa kalktı. İlk olarak 'dan 1999 doğumlu 'ü kadrosuna katan bordo-mavililer ikinci transferini de kadrosuna kattı. Genç futbolcu Yusuf Sarı ile bir süredir görüşmelerine devam eden Trabzonspor bu transferi KAP'a bildirdi.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN KONUYA İLİŞKİN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 19:28
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