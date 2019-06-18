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Görülmemiş olay... Trabzonspor 204 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor büyük bir geliri elinin tersiyle itti.Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelen teklifi resmen açıklarken UEFA'ya rağmen de neden reddettiklerini de ifade etti. İşte Trabzonspor'a para yağdıracak ancak reddedilen transfer teklifinin ayrıntıları:
18 Haziran 2019 Salı 16:57
Güncelleme: 18.06.2019 17:06
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Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle altyapıya ve maliyeti düşük yabancı oyunculara yönelen bordo mavililer başarılı bir sezon geçirerek ligi 4. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde etti.
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Karadeniz ekibinde en fazla öne çıkan futbolcular ise takımın altyapıdan yetişen yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.
İki futbolcuyu bir çok Avrupa kulübü yakından takip ederken bordo mavili kulübe gelen transfer teklifleri de oldu.
Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı dışında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan bir başkan isim de İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anthony Nwakaeme oldu.
30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu oynadığı 31 maçta 11 gol, 11 asist ile Trabzonspor'un başarısında önemli pay sahibi oldu.