Görülmemiş olay... Trabzonspor 204 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor büyük bir geliri elinin tersiyle itti.Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelen teklifi resmen açıklarken UEFA'ya rağmen de neden reddettiklerini de ifade etti. İşte Trabzonspor'a para yağdıracak ancak reddedilen transfer teklifinin ayrıntıları: