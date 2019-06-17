Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika haberleri...

Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika transfer haberleri...

Son dakika haberine göre; geçen sezon forması altında gösterdiği performans ile sezonunun gözdesi haline gelen , takımla vedalaştı. Genç futbolcunun ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre; ile anlaşan , ile vedalaştı. Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı.

Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi.

Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor.

Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1inci Lig'de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.

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FIRATCAN ÜZÜM KİMDİR?

Fıratcan Üzüm, 4 Haziran 1999 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmişti. 1.78 boyundaki Fıratcan, forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor. Genç oyuncu futbol yaşantısına doğduğu şehrin takımlarından Eskişehirspor altyapısında başlamış ve profesyonel olmuştur.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 14:46
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Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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