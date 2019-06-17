Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika transfer haberleri...
Son dakika haberine göre; geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı. Genç futbolcunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Son dakika haberine göre; Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı. Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı.
Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi.
Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor.
Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1inci Lig'de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.
FIRATCAN ÜZÜM KİMDİR?
Fıratcan Üzüm, 4 Haziran 1999 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmişti. 1.78 boyundaki Fıratcan, forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor. Genç oyuncu futbol yaşantısına doğduğu şehrin takımlarından Eskişehirspor altyapısında başlamış ve profesyonel olmuştur.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 14:46
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı! Fıratcan Üzüm kimdir? Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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