Boyd'a kanca!
Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Boyd için Guimaraes ile masaya oturdu. Karadeniz ekibi 1 milyon euro teklif etti.
Süper Lig'de şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor rotasını Guimaraes'in hücum oyuncusu Tyler Boyd'a çevirdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Ankaragücü'nün ligde kalmasında başrolü oynayan isimler arasında yer alan Yeni Zelanda asıllı ABD'li oyuncu için Portekiz kulübüyle görüşmeler başladı. Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Guimaraes'e 1 milyon euro'luk bir teklif götürdüğü belirtildi. Guimaraes, yapılan bu öneriyi kabul etmezse satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
BOYD'UN AKLI TÜRKİYE'DE KALDI
Karadeniz ekibinin saflarına kazandırmak istediği Tyler Boyd'a 1 milyon euro'luk bir maaş teklif edileceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun bu rakama sıcak yaklaştığı kaydedildi. Boyd geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde keyifli günler geçirdiğini belirterek kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söyledi. ABD'li yıldızın "Trabzonspor'a karşı deplasmanda bir maç yaptım. Muhteşem taraftarları vardı. Onların önünde oynamak harika olur. Transferim gerçekleşirse mutlu olurum çünkü Trabzon tam bir futbol şehri" dediği öğrenildi.
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LİGİ İYİ TANIYOR
Fırtına'nın tyler boyd'un üzerine bu kadar düşmesinin sebebi süper lig'e çabuk alışması ve burayı tanıması. trabzonspor, forma verildiğinde 'güvenilir' bir oyuncu olması sebebiyle 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
14 MAÇTA 10 GOL
Tyler boyd devre arasında geldiği ankaragücü'nde müthiş maçlar çıkardı. 14 karşılaşmada forma giydi. fileleri 6 kez sarstı, 4 de asist yaptı. 10 gole direkt etki etti. tyler boyd'un skora katkı yaptığı 7 maçta a.gücü 16 puan aldı.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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