Şans verirse kullanırım

Uğurcan Çakır maçtan sonra Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi ve ay-yıldızlı forma beklentisiyle ilgili, "Şenol hocaya başarı diliyorum. Eğer bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek isterim" dedi.