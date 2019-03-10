Şans verirse kullanırım – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Şans verirse kullanırım

Şans verirse kullanırım

maçtan sonra 'in A 'ın başına geçmesi ve ay-yıldızlı forma beklentisiyle ilgili, "Şenol hocaya başarı diliyorum. Eğer bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek isterim" dedi.

maçtan sonra 'in A 'ın başına geçmesi ve ay-yıldızlı forma beklentisiyle ilgili, "Şenol hocaya başarı diliyorum. Eğer bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek isterim" dedi.

  1. 10.3.2019
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