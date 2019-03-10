Rakibi direkler!
Trabzonspor’da dün de Ekuban iki kez direği geçemedi. Bu sezon direklerden dönen top sayısı ise 19’a yükseldi.
Fırtına'nın direkler konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Dünkü maçın talihsizi Caleb Ekuban'dı. Gana asıllı oyuncunun 32'de ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Lukac'ı geçen top yan direğe çarpıp geri döndü.
REKORA GİDİYOR
İlk yarının son dakikasında ise Sosa'nın kullandığı serbest atışa yine Ekuban kafayı vurdu. Top bu kez üst direkten döndü. Trabzonspor'un bu sezon direklerden dönen top sayısı 19'a yükseldi. Bordomavililer bu konuda rekora doğru koşuyor.
Bu sezon 7 gol, 2 asistle 9 gole katkı yapan Ekuban dün Nwakaeme'nin attığı beraberlik golünde de topu kafayla indiren isimdi.
- 10.3.2019
- Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Rakibi direkler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.