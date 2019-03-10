Rakibi direkler!

Fırtına'nın direkler konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Dünkü maçın talihsizi Caleb Ekuban'dı. Gana asıllı oyuncunun 32'de ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Lukac'ı geçen top yan direğe çarpıp geri döndü.



REKORA GİDİYOR

İlk yarının son dakikasında ise Sosa'nın kullandığı serbest atışa yine Ekuban kafayı vurdu. Top bu kez üst direkten döndü. Trabzonspor'un bu sezon direklerden dönen top sayısı 19'a yükseldi. Bordomavililer bu konuda rekora doğru koşuyor.



Bu sezon 7 gol, 2 asistle 9 gole katkı yapan Ekuban dün Nwakaeme'nin attığı beraberlik golünde de topu kafayla indiren isimdi.