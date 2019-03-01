Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi



Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor 'çirkin ve kötü tezahüratı' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HATAYSPOR Kulübü'nün 27.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU'nun 28.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 01.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.