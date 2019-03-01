Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
01 Mart 2019, Cuma
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'ya sevk edildi

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

, çeyrek final maçında taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 'ya sevk edildi.


'nda Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden 'çirkin ve kötü tezahüratı' sebebiyle 'ya sevk edildi.
İşte 'den yapılan açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2019 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HATAYSPOR Kulübü'nün 27.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU'nun 28.02.2019 tarihinde oynanan A.Ş.-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 01.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler
Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler

  1. 01.03.2019
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