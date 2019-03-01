Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza

Bu sezon hakemlerden canı çok yanan Trabzonspor'un başı PFDK ile de dertte. Hemen her fırsatta bordo-mavili kulübe ceza yağdıran kurul, tarihe geçecek büyük bir rezalete imza attı. Kurul, fair-play olaylarının yaşandığı, her iki takım taraftarının birbirini alkışladığı Göztepe-Trabzonspor maçı için bile ceza verecek bir bahane buldu. Av. Enver Polat Yılmaz başkanlığındaki kurul dün yaptığı toplantıda, Karadeniz ekibine kötü tezahürat nedeniyle 140 bin TL para cezası kesti ve ayrıca misafir takım taraftarlarının passoliglerini bir maçlığına bloke etti. Ayrıca ev sahibi takımın 6 blok tribününe de ceza uygulayarak binlerce sarı-kırmızı taraftarı da mağdur etti.



Bu karar taraftarı isyan ettirirken, bu sezon PFDK'nın verdiği kararlar ise akılla izah edilecek gibi değil. Çünkü Göztepe maçında tarihe geçecek centilmenlik hareketleri yaşanmıştı. İzmir ekibinin taraftarı Trabzonspor'un gençlerini ayakta alkışlamış, iki taraf birbirini tribüne çağırmış ve sahaya tek bir yabancı madde atılmamıştı. Bu nedenlerle iki kulübe verilen ceza tüm futbol camiasında büyük şaşkınlıkla karşılandı. Karadeniz ekibine bugüne kadar 13 farklı cezanın kesildiği ve toplam ödenen para cezasının 470 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar 33 bini aşkın taraftarı da tribüne giriş yasağı alan bordo-mavililer bu nedenle toplam bilet satışlarından da 1 milyon TL'den fazla zarar etti.