Trabzonspor'dan MHK tepkisi
11 Şubat 2019, Pazartesi
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'dan tepkisi

Trabzonspor'dan MHK tepkisi

taraftarı, başkanına büyük tepki gösterdi.

- karşılaşmasında 'ün bordo-mavili takımın aleyhine çaldığı tartışmalı penaltı düdüğü taraftarları ayağa kaldırdı. Dün gün içerisinde Başkanı 'nu istifaya davet eden taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da eklenirken 'Namoğlu İstifa' ifadesi Twitter'ın en çok konuşulanları listesine girdi. Bu arada bazı Galatasaray taraftarı da "Yalnız sene başından beri ilk defa bir hakem bizi kolladı acayip bir hismiş bu ya. Eğer şampiyon olursak Ümit Öztürk'ü şampiyonluk kutlamalarına çağırmalıyız. Galatasaraylı olarak söylüyorum penaltısı yanlış, Diagne ikinci sarı dan atılmalıydı Trabzon'un da penaltısı es geçildi" dediler.

  1. 11.2.2019
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