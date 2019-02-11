Trabzonspor'dan MHK tepkisi
Trabzonspor taraftarı, MHK başkanına büyük tepki gösterdi.
Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Ümit Öztürk'ün bordo-mavili takımın aleyhine çaldığı tartışmalı penaltı düdüğü taraftarları ayağa kaldırdı. Dün gün içerisinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da eklenirken 'Namoğlu İstifa' ifadesi Twitter'ın en çok konuşulanları listesine girdi. Bu arada bazı Galatasaray taraftarı da "Yalnız sene başından beri ilk defa bir hakem bizi kolladı acayip bir hismiş bu ya. Eğer şampiyon olursak Ümit Öztürk'ü şampiyonluk kutlamalarına çağırmalıyız. Galatasaraylı olarak söylüyorum penaltısı yanlış, Diagne ikinci sarı dan atılmalıydı Trabzon'un da penaltısı es geçildi" dediler.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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