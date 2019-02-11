Ünal Karaman: "Vicdanlar rahat olmalı"

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman maç sonu üzgündü. Başarılı çalıştırıcının hakem Ümit Öztürk ile ilgili sözleri merak ediliyordu. Karaman, "Karşılaşmanın sonunda hakemi sadece tebrik ettim. Şu an susmayı uygun görüyorum. Kişi kendi vicdanına yenik düşüyorsa bir yerde hata vardır. İnsan yüreği yer yüzü gibidir. Bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Ne olursa olsun evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyorlar. Ben içeride oyuncularımıza 'Yenile yenile büyüyeceğiz' dedim. Biraz daha gayret gösterip istediğimiz sonuçları alırız. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir" dedi. Karaman,maçın teknik analizini ise şu şekilde yaptı: "Galatasaray'ın yüksek oyuncuları vardı. Kalede de genç kardeşimiz Arda oynadı. Ona gelebilecek yüksek topları engellemek için Toure'yi orta sahada oynattım. Abdülkadir'in ayak topuğunda yara var. Alt adalesinde de problemi var. Bu şekilde oynuyor. Çocuklar 21 günde 6 maç yaptı. Sosa döndü ama bu maçta riske edemedik"



BU MAÇ DEĞİL RESMEN TİYATRO

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu maç sonu tepkiliydi. Sağıroğlu "Bize futbol karşılaşması adı altında bir tiyatro dayatıldı. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adaletten ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır" dedi. Sağıroğlu "Adaleti inkar edenler, maçı yönetirken bitaraf kalamayanlar ülke futbolundan bertaraf edileceklerdir" diye konuştu.