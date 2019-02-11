Ahmet Ağaoğlu: "Hakkımız çalındı!"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; “Yönetici olarak çocukların yüzüne bakamıyorum. Haram tek puan istemiyoruz. Hakkımız çalındı, O düdük asılmasın, o düdük adaletli çalınsın. Gençlerimizi sahada katlettiler” açıklamalarında bulundu.
Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'a yenildiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Ümit Öztürk, VAR'ın başındaki Bülent Yıldırım ve MHK'ye tepki gösterdi. Ağaoğlu "Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Yenileceksek bırakın futbol oynayarak yenilelim. Çanakkale'deki çocuklarımızın katledilmesi gibi 17-18 yaşındaki çocuklarımızı sahada katletmeye hakkınız yok. Bir yandan lisede okuyan, diğer yandan futbol oynayan çocuklara bu sıkıntıları yaşatmayalım" ifadelerini kullandı.
Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Allah bize haram değil tek gol, değil tek puan, tek vuruş bile nasip etmesin. Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı. Yönetici olarak çocukların yüzlerine bakamıyoruz. Çünkü yönetici olarak haklarını koruyamadığımızı düşünüyorlar. O düdük asılmasın, o düdük adaletli çalınsın. Teknoloji size pozisyonları gösteriyor ama kararı veren yine bir insan"
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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