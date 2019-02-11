Ahmet Ağaoğlu: "Hakkımız çalındı!"

Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'a yenildiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Ümit Öztürk, VAR'ın başındaki Bülent Yıldırım ve MHK'ye tepki gösterdi. Ağaoğlu "Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Yenileceksek bırakın futbol oynayarak yenilelim. Çanakkale'deki çocuklarımızın katledilmesi gibi 17-18 yaşındaki çocuklarımızı sahada katletmeye hakkınız yok. Bir yandan lisede okuyan, diğer yandan futbol oynayan çocuklara bu sıkıntıları yaşatmayalım" ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Allah bize haram değil tek gol, değil tek puan, tek vuruş bile nasip etmesin. Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı. Yönetici olarak çocukların yüzlerine bakamıyoruz. Çünkü yönetici olarak haklarını koruyamadığımızı düşünüyorlar. O düdük asılmasın, o düdük adaletli çalınsın. Teknoloji size pozisyonları gösteriyor ama kararı veren yine bir insan"