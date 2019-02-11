Ahmet Ağaoğlu: "Hakkımız çalındı!"
11 Şubat 2019, Pazartesi
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: "Hakkımız çalındı!"

Ahmet Ağaoğlu: "Hakkımız çalındı!"

Başkanı ; “Yönetici olarak çocukların yüzüne bakamıyorum. Haram tek puan istemiyoruz. Hakkımız çalındı, O düdük asılmasın, o düdük adaletli çalınsın. Gençlerimizi sahada katlettiler” açıklamalarında bulundu.

'de 'un 'a yenildiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı , hakem Ümit Öztürk, VAR'ın başındaki ve MHK'ye tepki gösterdi. Ağaoğlu "Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Yenileceksek bırakın futbol oynayarak yenilelim. Çanakkale'deki çocuklarımızın katledilmesi gibi 17-18 yaşındaki çocuklarımızı sahada katletmeye hakkınız yok. Bir yandan lisede okuyan, diğer yandan futbol oynayan çocuklara bu sıkıntıları yaşatmayalım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Allah bize haram değil tek gol, değil tek puan, tek vuruş bile nasip etmesin. Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı. Yönetici olarak çocukların yüzlerine bakamıyoruz. Çünkü yönetici olarak haklarını koruyamadığımızı düşünüyorlar. O düdük asılmasın, o düdük adaletli çalınsın. Teknoloji size pozisyonları gösteriyor ama kararı veren yine bir insan"

  1. 11.2.2019
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