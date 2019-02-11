Yusuf Yazıcı'dan hakeme sitem: Canımız acıyor
11 Şubat 2019, Pazartesi
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'dan hakeme sitem: Canımız acıyor

Yusuf Yazıcı'dan hakeme sitem: Canımız acıyor

Yusuf: “Bahanelere sığınmıyoruz ama ’ın penaltısında VAR’a bakılmıyor, veriliyor. Ekuban’ın pozisyonunda bakılıyor, verilmiyor.”

'un yıldızı maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yusuf Yazıcı, verilen ve verilmeyen pozisyonlara isyan ederken, "Bahanelerin arkasına saklanacak futbolcular ve camia değiliz ama Galatasaray'ın penaltısında VAR'a bakılmıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Canımız acıyor. Bariz hatalar oluyor. İnsanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. Pozisyonları atsak, penaltımız verilse farklı olacak ve puan olarak iyi yerde olacaktık" diye konuştu.

GECEYE DAMGA VURAN KARE
Trabzonspor aleyhine verilen penaltının ardından kaleci Arda Akbulut, kaptanı Yusuf Yazıcı'nın yanına gitti. Genç eldiven dert yanarak penaltı yaptırmadığını anlatmaya çalıştı. Kaptan Yusuf ise, Arda'yı teselli ederek "Problem değil" dedi. Bu tarifsiz anların video görüntüsü ve fotoğraf kareleri binlerce kez paylaşıldı.

  1. 11.2.2019
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