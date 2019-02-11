Yusuf Yazıcı'dan hakeme sitem: Canımız acıyor
Yusuf: “Bahanelere sığınmıyoruz ama Galatasaray’ın penaltısında VAR’a bakılmıyor, veriliyor. Ekuban’ın pozisyonunda bakılıyor, verilmiyor.”
Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı Galatasaray maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yusuf Yazıcı, verilen ve verilmeyen pozisyonlara isyan ederken, "Bahanelerin arkasına saklanacak futbolcular ve camia değiliz ama Galatasaray'ın penaltısında VAR'a bakılmıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Canımız acıyor. Bariz hatalar oluyor. İnsanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. Pozisyonları atsak, penaltımız verilse farklı olacak ve puan olarak iyi yerde olacaktık" diye konuştu.
GECEYE DAMGA VURAN KARE
Trabzonspor aleyhine verilen penaltının ardından kaleci Arda Akbulut, kaptanı Yusuf Yazıcı'nın yanına gitti. Genç eldiven dert yanarak penaltı yaptırmadığını anlatmaya çalıştı. Kaptan Yusuf ise, Arda'yı teselli ederek "Problem değil" dedi. Bu tarifsiz anların video görüntüsü ve fotoğraf kareleri binlerce kez paylaşıldı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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