Yusuf Yazıcı'dan hakeme sitem: Canımız acıyor

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı Galatasaray maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yusuf Yazıcı, verilen ve verilmeyen pozisyonlara isyan ederken, "Bahanelerin arkasına saklanacak futbolcular ve camia değiliz ama Galatasaray'ın penaltısında VAR'a bakılmıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Canımız acıyor. Bariz hatalar oluyor. İnsanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. Pozisyonları atsak, penaltımız verilse farklı olacak ve puan olarak iyi yerde olacaktık" diye konuştu.



GECEYE DAMGA VURAN KARE

Trabzonspor aleyhine verilen penaltının ardından kaleci Arda Akbulut, kaptanı Yusuf Yazıcı'nın yanına gitti. Genç eldiven dert yanarak penaltı yaptırmadığını anlatmaya çalıştı. Kaptan Yusuf ise, Arda'yı teselli ederek "Problem değil" dedi. Bu tarifsiz anların video görüntüsü ve fotoğraf kareleri binlerce kez paylaşıldı.



