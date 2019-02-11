Trabzonsporlu Rodallega boş geçmedi

33 yaşındaki Kolombiyalı, Nwakaeme'den aldığı pasla Marcao'yu çalımladı ve şık bir vuruşla golle buluştu. Geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Rodallega, dün gece skora dengeyi getirdi. Ancak Galatasaray'ın arka arkaya gelen golleri sonrası mağlubiyeti önleyemedi.



SAVUNMA TRABZON'A PAS ATTIRMADI



Galatasaray'da Fernando'nun cezası nedeniyle ön liberoda Ryan Donk forma giydi. Donk, arkasındaki Marcao- Luyindama ikilisiyle başarılı bir görüntü çizdi. Savunma, Trabzonspor'un bu sezon 110 pas ile en az isabet yakaladığı ilk yarıyı oynamasında etkili oynadı. Galatasaray'da bu sürede Donk (40), Luyindama (38) ve Marcao (52) toplam 122 isabetli pas attı.



KOCAYUREKLİ KARABOĞA



Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman hem saha içinde hem saha dışında ne kadar büyük bir karakter olduğunu her geçen gün biraz daha gösteriyor. 'Karaboğa' lakaplı başarılı hoca, Kartal'da yaşanan acı olayda göçük altından çıkarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar ve diğer yaralıları ziyaret etti. Geçmiş olsun diledi.



PARMAK 46'DA OYUNA GİRDİ



Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak dün yedek kulübesinde maça başladı. Son iki haftadır 90'ar dakika çıkaran Parmak, derbide ikinci yarıda Zargo Toure'nin yerine dâhil oldu. Parmak orta sahayı toparlamaya çalışsa da fazla etkili değildi. Galatasaray'ın sert oynayan orta sahası karşısında verimli olamadı.