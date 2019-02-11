Trabzonsporlu Rodallega boş geçmedi
Trabzonspor'un bu sezon en golcü ismi olan Hugo Rodallega, Galatasaray deplasmanında da fileleri havalandırdı.
33 yaşındaki Kolombiyalı, Nwakaeme'den aldığı pasla Marcao'yu çalımladı ve şık bir vuruşla golle buluştu. Geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Rodallega, dün gece skora dengeyi getirdi. Ancak Galatasaray'ın arka arkaya gelen golleri sonrası mağlubiyeti önleyemedi.
SAVUNMA TRABZON'A PAS ATTIRMADI
Galatasaray'da Fernando'nun cezası nedeniyle ön liberoda Ryan Donk forma giydi. Donk, arkasındaki Marcao- Luyindama ikilisiyle başarılı bir görüntü çizdi. Savunma, Trabzonspor'un bu sezon 110 pas ile en az isabet yakaladığı ilk yarıyı oynamasında etkili oynadı. Galatasaray'da bu sürede Donk (40), Luyindama (38) ve Marcao (52) toplam 122 isabetli pas attı.
KOCAYUREKLİ KARABOĞA
Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman hem saha içinde hem saha dışında ne kadar büyük bir karakter olduğunu her geçen gün biraz daha gösteriyor. 'Karaboğa' lakaplı başarılı hoca, Kartal'da yaşanan acı olayda göçük altından çıkarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar ve diğer yaralıları ziyaret etti. Geçmiş olsun diledi.
PARMAK 46'DA OYUNA GİRDİ
Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak dün yedek kulübesinde maça başladı. Son iki haftadır 90'ar dakika çıkaran Parmak, derbide ikinci yarıda Zargo Toure'nin yerine dâhil oldu. Parmak orta sahayı toparlamaya çalışsa da fazla etkili değildi. Galatasaray'ın sert oynayan orta sahası karşısında verimli olamadı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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