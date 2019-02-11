Trabzonspor'dan büyük isyan!

Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus, Sivasspor sınavında Alper Ulusoy'un hatalı kararları ile puan kaybeden Trabzonspor dün de Ümit Öztürk ve VAR'daki Bülent Yıldırım'ın kurbanı oldu. 18. dakikada kaleci Arda ile karşı karşıya kalan Onyekuru tüm futbol otoritelerinin ortak görüşü 'Kendini yere attı' hakem Ümit Öztürk penaltı verdi. Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi, VAR'a bile bakılmadı. Cimbomlu Nagatomo, 42. dakikada bir pozisyonda birkaç kez hakeme ingilizce "F.. Off" dedi ancak atılmadı.

TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ



Aynı kelimeyi kullananan F.Bahçeli Soldado ise 2 gün önce kırmızı görmüştü. 45+2'de sarı kartı olan Diagne, Rodallega'ya arkadan vurdu, ancak hakem Öztürk kart gösterip oyundan atamadı. Hemen ardından Marcao, ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına bastı. Öztürk VAR'a gidip uzun süre inceledi ve ardından büyük bir skandalla penaltı vermedi, korner kullandırdı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Yeter artık. Göz göre göre katledildik. Tüm Türkiye neler yaşandığını gördü. Yeter artık düşün yakamızdan" diye isyan etti.



ÖZTÜRK İLE YENİLGİ YOK



Cimbom bugüne kadar 9 karşılaşmaya çıktığı Öztük ile 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı futbolcular bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Hakem Öztürk dünkü kararları ile bordo-mavilileri çileden çıkardı.



YARALI HÜSEYİN!



Trabzonsporlu Hüseyin, maç sonrası bu fotoğrafı paylaştı. Genç stoperin ayağının Diagne'nin basması ile bu hale geldiği belirtildi.