Yusuf Yazıcı'dan hakem isyanı! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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'dan hakem isyanı!

Yusuf Yazıcı'dan hakem isyanı!

'de ile karşılaştı. Mücadeleden sonra , hakeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'de ile karşılaştı. Mücadeleden sonra , hakeme dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:

"Hocam bana nerede görev verirse o bölgede en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün biraz daha defansif bir futbol oynamaya çalıştık. Bu bizim için çok iyi olmadı. İkinci yarı çok daha iyiydik. Kaybettiğimiz için üzgünüm."

"Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor."

  1. 10.2.2019 21:39
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