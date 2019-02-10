Yusuf Yazıcı'dan hakem isyanı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadeleden sonra Yusuf Yazıcı, hakeme dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:



"Hocam bana nerede görev verirse o bölgede en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün biraz daha defansif bir futbol oynamaya çalıştık. Bu bizim için çok iyi olmadı. İkinci yarı çok daha iyiydik. Kaybettiğimiz için üzgünüm."



"Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor."