Trabzonspor İsviçre yolcusu
Trabzonspor Kulübü, 2016 yılında imzaladığı UEFA Finansal Fair Play protokolünün üçüncü yılında, Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple yarın İsviçre’de bulunan UEFA Merkezine giderek sunum yapacak.
"Alınan ekonomik tedbirler anlatılacak"
İsviçre'ye gidecek olan ekip, yapılan sözleşmeden sonra uyguladıkları ekonomik planlamalar ve alınan tedbirleri anlatacak. 31 Mayıs 2019'da bitecek olan protokolün genel durumunu değerlendirileceği toplantıda, imzalanan sözleşme süresince yapmış olduğu anlaşmalarda, FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığını anlatacak. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirecek.
- 30.1.2019 11:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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