Trabzonspor İsviçre yolcusu
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Trabzonspor İsviçre yolcusu

Kulübü, 2016 yılında imzaladığı protokolünün üçüncü yılında, Başkan öncülüğündeki ekiple yarın ’de bulunan UEFA Merkezine giderek sunum yapacak.

ile üç yılı kapsayan bir () protokolü imzalayan , söz konusu anlaşma kapsamında 31 Ocak Perşembe günü için UEFA'dan davet almıştı. Bu davet üzerine Karadeniz ekibi, başkan , UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Genel Müdür Sinan Zengin, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu ve Mali İşler Direktörü Coşkun Karaalioğlu olmak üzere profesyonel bir ekiple 'de UEFA yetkililerine sunum yapacak. Toplantıya da bir temsilci gönderecek.

"Alınan ekonomik tedbirler anlatılacak"
İsviçre'ye gidecek olan ekip, yapılan sözleşmeden sonra uyguladıkları ekonomik planlamalar ve alınan tedbirleri anlatacak. 31 Mayıs 2019'da bitecek olan protokolün genel durumunu değerlendirileceği toplantıda, imzalanan sözleşme süresince yapmış olduğu anlaşmalarda, FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığını anlatacak. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirecek.
  1. 30.1.2019 11:35
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