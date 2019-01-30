Trabzonspor evrim geçirdi

İranlılar Amiri ve Hosseini de milli takım kampında. Sezon başında kadroda yer alan bu 9 oyuncudan ligin 2. yarısında istifade edemeyen Fırtına, transfer de yapamadı. Kadro derinliği noktasında sıkıntı yaşayan bordo-mavililer altyapıdan takviye ile nefes aldı.



SARHOŞ MUSUN!



Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un hataları ile 4-2 yenilen Trabzonspor'a bir şok da PFDK'dan gelmişti. O karşılaşmada gözlemci Oğuz Arıkal'ın raporu doğrultusunda PFDK, Karadeniz ekibinin 27 bin taraftarının pasoligini bloke etmişti. Bordo-mavili camianın sert tepkisini çeken Arıkal'e, "Diğer maçlardaki küfür ve kötü tezahüratın yarısı bile yapılmadı ama sen abartarak yazdın" tepkisi gösterildi. Oğuz Arıkal, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'le tartışmasında gündeme gelmişti. Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında gözlemci Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? Yürü git" demişti.



CENGİZ'DEN EKSİĞİ YOK



Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Parmak ışıl ışıl parlıyor. Balıkesirspor ile oynanan kupa maçında 2 golle Fırtına'nın çeyrek finale çıkmasında başrol oynayan 24 yaşındaki orta saha, Sivasspor sınavının da kurtarıcı rolünü üstlendi. Abdülkadir'i şu anda Karsspor'u çalıştıran eski hocası Erol Batur yorumladı. Batur, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadar şans bulursa onu çok daha konuşuruz. Onu okul bahçesinde keşfettik, sonra Yenimahallespor'a kattık. Çalışmayı çok sever. Şans bulursa Roma'ya gönderdiğimiz Cengiz Ünder kadar başarılı olur. Yetenekleri Cengiz'den aşağı değil. Top tekniği ve gol vuruşları mükemmel. Çok disiplinlidir" dedi.



SIKI BİR ÇALIŞMA



Teknik direktör Ünal Karaman, ortaya çıkarmak istediği takım ruhu ve oyun şablonundan taviz vermeden çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bordomavililerin antrenmanları maç havasında geçerken, her geçen gün yeni bir ismi Türk futboluna sunan Karadeniz ekibinde gençler 52 yaşındaki hocanın gözüne girmek için sıkı şekilde mücadele ediyor.



MİNİ YORUM | ÖZ TRABZONSPOR - NECMİ PEREKLİ



Bordo-mavili takım ne zaman özüne dönse güzel işler yapıyor. Elbette biliyoruz ki bu öze dönüş meselesi belli bir planın parçası değil; zorunluluk halinin sonucudur. Dilerdik ki bu durum gerçek öz Trabzonspor oluşumu projesi olsaydı. Fakat her durumda 40 yıl sonra da olsa böyle bir dönüşün yakalanmış olması sevindirici. Bu projeyı hazırlayan ve bu günlere taşıyan ekibin de emeği asla gözardı edilmemeli. Artık bundan böyle Trabzonspor yönetimlerinin pahalı ve şaibeli yabancı transferi devri sona ermiştir.?