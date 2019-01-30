Trabzonspor'a transfer müjdesi
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'a transfer müjdesi

Trabzonspor'a transfer müjdesi

Cezalı kombine sahibi taraftar, kartını A.Gücü sınavı için transfer edebilir.

maçında hem hakem kurbanı olan hem de ardından PFDK'nın hışmına uğrayan Fırtına'da kombineler, A.Gücü maçı için tek seferlik transfere açıldı. Açıklamada, Başakşehir maçında kuzey kale arkası alt H, I, J, K, L, kuzey kale arkası üst B, C, D, E, doğu alt H, I, J, K, L, doğu üst B, C, D, E, F, güney kale arkası alt I, J, K, L, güney kale arkası üst B, C, D, E, F bloklara giriş yapan taraftarların Passoliglerinin sadece bir maç için bloke edildiği vurgulandı. Cezalı taraftarlardan kombine sahibi olanların, kombinelerini A.Gücü karşılaşması için başkasına devredebilecekleri belirtilerek, "Bu bloklarda kombinesi olup da Başakşehir sınavına gelmeyen taraftarlarımız bu cezadan muaftır. Bu blokların dışındaki yerlere giriş yapan taraftarlarımız da stada gelebilir" denildi.


HAMSİ ŞÖLENİ

Taraftar grubu Vakfıkebirliler Derneği, 2. Hamsi Festivali'ni Vakfıkebir'de düzenledi. Trabzon siyasetinin önemli isimlerinin yer aldığı şölene bordo-mavili takımın teknik direktörü ve futbolcular da katıldı. Şölenin girişine Ünal Karaman'ın dillere pelesenk olan sözü "Olacağız da" ifadesi ile yazılmış takım posteri eklendi. Taraftarlar tarafından büyük ilgi gören posteri gören Karaman şöleni düzenleyen Vakfıkebirliler Grubu Başkanı Hasan Bahadır ve tribün lideri Murat Günaydın'a "Elinize sağlık, çok güzel olmuş" dedi.

IBANEZ'DEN YALANLAMA

Trabzonspor'un sol beki İbanez'in bu aralar sosyal medya ile başı dertte. Facebook'ta bir hesap, Arjantinli futbolcunun daha önce kiralandığı ile olan fotoğraflarını paylaştı. Trabzonspor taraftarlarından tepki alan İbanez kişisel sosyal medya hesabından ''Gerçek hesap değil. Facebook yok" açıklaması yaptı.

GENÇLER HIRS KÜPÜ

Transfer tahtası kapalı olan Karadeniz ekibi, yoluna gençlerle devam ediyor. 'nda yarı finale çıkan ve 'de de yoluna devam eden bordo-mavililer, kadro sıkıntısı yaşanmasına rağmen gençlerle iki kulvarda da yarışın içinde kalmayı hedefliyor. Ünal Karaman, sık sık gençlerle toplantı yapıyor.

HAK EDEN OYNAR

Ünal Karaman, "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajı ile gençleri ateşliyor. 52 yaşındaki hoca, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, genç futbolcuların bu doğrultuda istekli olmaları moralleri yükseltiyor.

  1. 30.1.2019
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