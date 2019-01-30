Trabzonspor'da UÇK tepkisi

Türk futbolunun 4 büyük kulübünden biri olan Trabzonspor, son yıllarda büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gelmesi ile kemer sıkma dönemine giren bordo-mavililerin özellikle son 3 yılda hakem hatalarından canı çok yandı. Üstüne üstlük PFDK, özellikle Fırtına'ya ceza konusunda çok bonkör! Önceki hafta 4-2 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası kurulun 27 bin taraftarı birden cezalandırması bunun en somut örneklerinden biri. Karadeniz ekibinde bu iki olayın yanında en büyük sıkıntılardan biri de TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)... Bu kurulun da neredeyse Trabzonspor lehine kararı yok...



AVUKATLAR NEREDE?



V.Selçuk Akgün Av.Tarkan Erdal Av.Erkan Kıraç Av.Şükran Özhan Er, Av.Başbuğ Pınarbaşı gibi isimlerin yönettiği kurul Trabzonspor'a ardı ardına darbeler vurmaya devam ediyor. Son 1 yılda Trabzonspor aleyhinde verdiği kararlar akıllara ziyan rakamlara denk geliyor. UÇK son 1 yılda Trabzonspor'un adeta dibini oydu. Toplam 48.5 milyon TL gibi bir bedele denk geliyor. Taraftar bu duruma tepkki gösteririp, "Bu nasıl iş? UÇK'de görev yapanların araştırılmasını talep ediyoruz. Ya da Trabzonspor avukatlarının ne iş yaptıklarını ve neden bir davadan olumlu sonuç alınmadığının tarafımıza aktarılmasını istiyoruz" diyorlar.