Ünal Karaman'dan forma mesajı!

Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "Bu takımın ve mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" yorumlarında bulunurken, teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularına övgüler yağdırdı. 52 yaşındaki hoca "Mücadeleden kopmamalarından ve pes etmemelerinden memnunum. Benim futbolcumun forması kuru kalmaz ve sahada basmadık yer bırakmaz. Bunun için koşacaklar ve koşuyorlar zaten" dedi.



FEDAKAR SOSA



Kaptan Sosa, Ankaragücü maçında forma giymek istiyor. Takımdan ayrı olarak koşulara ve topla çalışmalara başlayan tangocunun bugüne kadar kendisine verilen programa harfiyen uyduğu ve bu nedenle tedavi sürecinin kısaldığı da belirtildi. Özverili şekilde çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki yıldızın, Ankaragücü'ne karşı oynayıp oynamayacağı cumartesi belli olacak.

12 PUAN DİREKLERE



Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çekmeye devam ediyor. Ligin ikinci yarısında oynanan Başakşehir maçında 2, Sivasspor karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen bordo-mavililerin bu yıl ligde toplam 13 şutu direğe takıldı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor Beşiktaş ile berabere kalırken; Göztepe ve Başakşehir'e mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Kayserispor'u ise yıkmayı başardı. Trabzonspor direğe takıldığı maçlarda 12 puan kaybetti.