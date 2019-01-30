Ünal Karaman'dan forma mesajı!
Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçta 5 puan kaybı yaşayan Trabzonspor’un özellikle geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmaması teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürüyor.
Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "Bu takımın ve mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" yorumlarında bulunurken, teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularına övgüler yağdırdı. 52 yaşındaki hoca "Mücadeleden kopmamalarından ve pes etmemelerinden memnunum. Benim futbolcumun forması kuru kalmaz ve sahada basmadık yer bırakmaz. Bunun için koşacaklar ve koşuyorlar zaten" dedi.
FEDAKAR SOSA
Kaptan Sosa, Ankaragücü maçında forma giymek istiyor. Takımdan ayrı olarak koşulara ve topla çalışmalara başlayan tangocunun bugüne kadar kendisine verilen programa harfiyen uyduğu ve bu nedenle tedavi sürecinin kısaldığı da belirtildi. Özverili şekilde çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki yıldızın, Ankaragücü'ne karşı oynayıp oynamayacağı cumartesi belli olacak.
12 PUAN DİREKLERE
Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çekmeye devam ediyor. Ligin ikinci yarısında oynanan Başakşehir maçında 2, Sivasspor karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen bordo-mavililerin bu yıl ligde toplam 13 şutu direğe takıldı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor Beşiktaş ile berabere kalırken; Göztepe ve Başakşehir'e mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Kayserispor'u ise yıkmayı başardı. Trabzonspor direğe takıldığı maçlarda 12 puan kaybetti.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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