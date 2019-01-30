Ünal Karaman'dan forma mesajı!
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'dan forma mesajı!

Ünal Karaman'dan forma mesajı!

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçta 5 puan kaybı yaşayan ’un özellikle geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmaması teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "Bu takımın ve mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" yorumlarında bulunurken, teknik direktör da oyuncularına övgüler yağdırdı. 52 yaşındaki hoca "Mücadeleden kopmamalarından ve pes etmemelerinden memnunum. Benim futbolcumun forması kuru kalmaz ve sahada basmadık yer bırakmaz. Bunun için koşacaklar ve koşuyorlar zaten" dedi.

FEDAKAR SOSA

Kaptan Sosa, Ankaragücü maçında forma giymek istiyor. Takımdan ayrı olarak koşulara ve topla çalışmalara başlayan tangocunun bugüne kadar kendisine verilen programa harfiyen uyduğu ve bu nedenle tedavi sürecinin kısaldığı da belirtildi. Özverili şekilde çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki yıldızın, Ankaragücü'ne karşı oynayıp oynamayacağı cumartesi belli olacak.

12 PUAN DİREKLERE

Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çekmeye devam ediyor. Ligin ikinci yarısında oynanan maçında 2, karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen bordo-mavililerin bu yıl ligde toplam 13 şutu direğe takıldı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor ile berabere kalırken; ve Başakşehir'e mağlup oldu. , ve 'u ise yıkmayı başardı. direğe takıldığı maçlarda 12 puan kaybetti.

  1. 30.1.2019
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