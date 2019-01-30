Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması
Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya doğum günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürpriz bir kutlama yaptı.
Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı Jose Sosa ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.
- 30.1.2019 19:43
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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