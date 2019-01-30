Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu 'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları 'nın doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü ve futbolcular, 22 yaşına giren 'ya doğum günü dolayısıyla 'nde sürpriz bir kutlama yaptı.

Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

  1. 30.1.2019 19:43
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