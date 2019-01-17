Trabzonspor'dan UEFA çıkarması
Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Finansal Fair Play protokolü için UEFA, 31 Ocak’ta toplantıya davet etti. Başkan Ağaoğlu ile gideceğiz” dedi.
Fırtına, 2016'da imzaladığı UEFA FFP protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte İsviçre'de sunum yapacak. Fırtına'nın UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 31 Ocak'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte TFF de bir temsilci gönderecek" ifadesini kullandı.
HER ŞEY MASAYA KONACAK
Kulübün ekonomik yapısının düzelmesi için uyguladıkları tedbir ve önlemleri anlatacaklarını belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: "Toplantıda hem 31 Mayıs 2019'da bitecek bu protokolün genel durumunu değerlendireceğiz hem de FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığımızı göstereceğiz. Kulübümüzün gelecekte sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarını sunacağız. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu UEFA'daki yetkililere anlatacağız. Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."
TASARRUFA MECBURUZ
Yönetim yıllık 30 milyon euro'yu bulan oyuncu giderlerini 15-16 milyon euro'ya çekti. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an için yapılan tasarruflar ileride bizim için çok daha anlamlı olacak. Tasarrufa mecburuz. Finansal Fair-Play kriterlerine uymamız gerekiyor" diye konuştu.
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor'dan UEFA çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.