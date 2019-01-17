Trabzonspor'dan UEFA çıkarması – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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'dan çıkarması

Trabzonspor'dan UEFA çıkarması

Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “ protokolü için , ’ta toplantıya davet etti. Başkan Ağaoğlu ile gideceğiz” dedi.

Fırtına, 2016'da imzaladığı protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte 'de sunum yapacak. Fırtına'nın UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda UEFA ile üç yılı kapsayan bir protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte de bir temsilci gönderecek" ifadesini kullandı.

HER ŞEY MASAYA KONACAK
Kulübün ekonomik yapısının düzelmesi için uyguladıkları tedbir ve önlemleri anlatacaklarını belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: "Toplantıda hem 31 Mayıs 2019'da bitecek bu protokolün genel durumunu değerlendireceğiz hem de FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığımızı göstereceğiz. Kulübümüzün gelecekte sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarını sunacağız. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu UEFA'daki yetkililere anlatacağız. Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

TASARRUFA MECBURUZ
Yönetim yıllık 30 milyon euro'yu bulan oyuncu giderlerini 15-16 milyon euro'ya çekti. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an için yapılan tasarruflar ileride bizim için çok daha anlamlı olacak. Tasarrufa mecburuz. Finansal Fair-Play kriterlerine uymamız gerekiyor" diye konuştu.

  1. 17.1.2019
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