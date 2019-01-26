Trabzonspor'dan 2010-2011 hatırlatması
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan 2010-2011 hatırlatması

Trabzonspor'dan 2010-2011 hatırlatması

Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası () belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

belgelerini ve 2010-2011 sezonu takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:

"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"



  1. 27.1.2019 01:50
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