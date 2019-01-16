Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u devirdi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Mücadele, bordo mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Trabzonspor'un golleri 45+1'de Ekuban ve 63. dakikada Rodallega'dan gelirken, Balıkesirspor'un tek golü ise 48. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın ayağından geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.

45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0



48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1



63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.



STAT: Medical Park



HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Erbil xx



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx



YEDEKLER: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur



TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman



BALIKESİR BALTOKSPOR: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x



YEDEKLER: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri



TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak



GOLLER: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)



SARI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)