Ngadjui iddiası!

Ara transferde stoper ve ön libero mevkilerine birer oyuncu almayı planlayan Trabzonspor bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Kızılyıldız takımında forma giyen Sırp stoper Savic transferi konusunda önemli adımlar atan bordo-mavililer, sezonu kapatan Onazi'nin bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor. Bu mevkii için ilk görüşmeyi Krasnador'dan Charles Kabore ile yapan Fırtına, Burkina Fasolu ön liberonun fiyat yükseltmesi nedeniyle geri adım attı.



SON KARAR KARAMAN'IN

Ancakyönetimin ön libero arayışları da devam ediyor. Trabzonspor'a bu kez menajerler aracılığıyla Çek takımı Slavia Prag'da oynayan Michael Ngadeu Ngadjui önerildi. 1.90 boyunda olan Kamerunlu futbolcu, hem ön libero hem de stoper olarak görev yapıyor. Bordo-mavili yönetimin, tecrübeli futbolcuyu değerlendirm eye aldığı, teknik direktör Ünal Karaman'la yapılacak görüşmelerin sonrasında da oyuncuyla ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.



HEMEN GELİRİM

Onazi'nin sakatlanmasının ardından ön liberoda Kucka dışında bir takviye yapma konusunda araştırmaları devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen bir isim de geçmişte de bordo-mavili formayı giyen Stephane Mbia oldu.

Fotomaç'ın ulaştığı Mbia, "Trabzonspor'dan bir teklif gelmesi durumunda cevabınız ne olur?" sorusuna, "Şu ana kadar benimle kimse konuşmadı ama neden olmasın" şeklinde cevap verdi. Trabzonspor'dan 2 sezon önce ayrılmasına rağmen taraftarların halen en sevdiği isimler arasında yer alan Mbia, Toulouse'ta sadece 5 maçta oynadı.



WALKER ÖNERİSİ

Karadeniz ekibinin, Los Angeles'te forma giyen ve ocakta sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Amerikalı stoper Walker Zimmerman'ı da gündemine aldığı belirtildi. Bu sezon 26 maçta forma giyen ve 1.90 boyu ile kuleyi andıran Zimmerman'ın menajerler tarafından önerildiği ve bu konuda son kararı yönetimin Ünal Karaman'a bıraktığı ifade edildi.