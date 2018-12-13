Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor

<a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a> <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor

kariyerine 'ta başlayıp 'da devam eden , pazar günü oynanacak - mücadelesinde görev yapması durumunda eski takımı karşısında 'de ikinci kez 'dalya' diyecek.

Spor Toto kariyerine 2012-13 sezonunda 'ta başlayan ve ardından 2016-17 sezonunun devre arasında 'a transfer olan , ligin 16'ncı haftasında 'un ile oynayacağı maçta forma giymesi durumunda 'de 200'üncü maçına çıkmış olacak.

199 MAÇLIK SÜPER LİG KARİYERİNDE 73 GOLE KATKI SAĞLADI
'de Beşiktaş formasıyla 4,5 sezonda 142, Trabzonspor forması ile 57 lig maçında görev yapan Olcay, Pazar günü oynanacak karşılaşmada da süre alması durumunda eski takımı karşısında Süper Lig'de 'ikinci kez dalya' diyecek. 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 199 maçlık kariyerinde 40 gol ve 33 asistlik performans sergileyerek 73 gole katkı sağladı.


KARAMAN'IN GÖZÜ SAKATLARDA
Bu arada Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı öncesi sakat oyunculardan gelecek haberi bekliyor. Son oynanan maçında sakatlıklarına rağmen forma giyen Onazi, Abdülkadir Ömür ve Onazi'nin maçın ardından ağrılarının arttığı ve bu nedenle de yapılan antrenmanlarda yer almadığı belirtildi. Bu oyuncuların takımla çalışmalara dahil olarak kendilerini deneyeceği ve daha sonra oynayıp oynamayacağına karar verileceği kaydedildi.


EN CİDDİ SORUN ORTA SAHADA
, sakatlıklar nedeniyle en ciddi sorunu ise orta saha mevkiinde yaşıyor. Bordo-mavililerde durumları belirsiz olan Sosa ile Onazi'nin yanı sıra Kucka da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyor. Özellikle Karaman'ın en güvendiği isimler arasında yer alan Sosa ile Onazi'nin Beşiktaş karşısında olası oynayamama durumunda Karaman'ın elinde alternatif olarak sadece genç oyuncular Batuhan ile Murat Cem bulunuyor. Ünal Karaman'ın da dün yapılan antrenmanda bu iki genç oyuncu ile özel olarak ilgilendiği dikkat çekerken, özellikle onlara 'topla çabuk oynayın' uyarılarında bulunduğu gözlendi.

  1. 13.12.2018 10:44
  2. Güncelleme: 13.12.2018 10:45
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN