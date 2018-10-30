4 sezonun en iyisi – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    4 sezonun en iyisi

    4 sezonun en iyisi
    SPOR 'de 10'uncu hafta itibariyle 15 puan toplayan ve zirvenin 6 puan gerisinde yer alan , söz konusu haftalar göz önüne alındığında son 4 sezonun en iyi performansını sergiledi. Son olarak 2014-15'te ilk 10 hafta itibariyle hanesine 15 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 2015- 16'nın ilk 10 haftasında 14 puan, 2016-17'de 11 puan ve 2017- 18'de 12 puan toplamış
    1. 30.10.2018
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