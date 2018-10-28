Pereira şoku!
Trabzonspor’un 34 yaşındaki sağ beki maç öncesi ısınırken sakatlandı ve forma giyemedi
Fırtına'da maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Bu sezon 4 asistle şov yapan sağ bek Pereira ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayınca hemen saha kenarına alındı. İlk kontrollerinde maça çıkamayacağı anlaşılan 34 yaşındaki Portekizli'nin yerine Zeki Yavru ilk 11'de çıktı. Zeki ilk kez forma giydi.
525 GÜN SONRA ZEKi
Zeki Yavru ayrıca 525 gün sonra bordo-mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Antalyaspor maçı öncesi yapılan ısınma esnasında hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmeyen ve ısınmayı yarıda bırakan Pereira kadrodan çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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