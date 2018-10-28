Pereira şoku! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    şoku!

    Pereira şoku!

    ’un 34 yaşındaki sağ beki maç öncesi ısınırken sakatlandı ve forma giyemedi

    Fırtına'da maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Bu sezon 4 asistle şov yapan sağ bek ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayınca hemen saha kenarına alındı. İlk kontrollerinde maça çıkamayacağı anlaşılan 34 yaşındaki Portekizli'nin yerine ilk 11'de çıktı. Zeki ilk kez forma giydi.

    525 GÜN SONRA ZEKi
    Zeki Yavru ayrıca 525 gün sonra bordo-mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada " maçı öncesi yapılan ısınma esnasında hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmeyen ve ısınmayı yarıda bırakan Pereira kadrodan çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

    1. 28.10.2018
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