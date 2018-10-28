Fırtına'da maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Bu sezon 4 asistle şov yapan sağ bek Pereira ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayınca hemen saha kenarına alındı. İlk kontrollerinde maça çıkamayacağı anlaşılan 34 yaşındaki Portekizli'nin yerine Zeki Yavru ilk 11'de çıktı. Zeki ilk kez forma giydi.



525 GÜN SONRA ZEKi

Zeki Yavru ayrıca 525 gün sonra bordo-mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Antalyaspor maçı öncesi yapılan ısınma esnasında hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmeyen ve ısınmayı yarıda bırakan Pereira kadrodan çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.