Karaman’dan neşter

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta Erzurumspor karşısında alınan beraberlik sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu. Bazı oyuncuların daha özverili oynamaları gerektiğine vurgu yapan Karaman, Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek yerine Yusuf Yazıcı'yı, Amiri'nin yerine de Olcay Şahan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz- Rodallega ikilisinden de yine vazgeçmedi. Ömür ve Amiri ikinci devrede oyuna girdi.