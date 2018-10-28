Karaman’dan neşter – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Karaman’dan neşter

    Karaman’dan neşter

    Abdülkadir Ömür ile ’yi kesti; Yusuf ve Olcay’ı sahaya sürdü

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , geçtiğimiz hafta Erzurumspor karşısında alınan beraberlik sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu. Bazı oyuncuların daha özverili oynamaları gerektiğine vurgu yapan Karaman, Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek yerine Yusuf Yazıcı'yı, 'nin yerine de 'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam - Rodallega ikilisinden de yine vazgeçmedi. Ömür ve Amiri ikinci devrede oyuna girdi.

    1. 28.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman’dan neşter haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN