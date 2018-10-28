Karaman’dan neşter
Abdülkadir Ömür ile Amiri’yi kesti; Yusuf ve Olcay’ı sahaya sürdü
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta Erzurumspor karşısında alınan beraberlik sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu. Bazı oyuncuların daha özverili oynamaları gerektiğine vurgu yapan Karaman, Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek yerine Yusuf Yazıcı'yı, Amiri'nin yerine de Olcay Şahan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz- Rodallega ikilisinden de yine vazgeçmedi. Ömür ve Amiri ikinci devrede oyuna girdi.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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