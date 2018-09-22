Yönetime nefes – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Yönetime

    Yönetime nefes

    ile forma kol sponsorluğu anlaşması törenle imzalandı.

    ile firması arasındaki forma kol sponsorlugu anlaşması törenle imzalandı. Başkan , kriz ortamlarında bazı sponsorların ön kapıdan girip arka kapıdan çıktıklarını (!) dile getirerek, "İntercity firmasına hassasiyeti için teşekkür ederiz" dedi. Ağaoğlu anlaşma ile 3 yıl kulübün araç ihtiyacının İntercity tarafından karşılanacağını vurguladı. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali da, "Trabzonspor bambaşka taraftara sahip bir kulüp, yanında olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

    ARAÇLAR VERİLDİ
    İntercity ile imzalanan anlaşmanın ardından Trabzonspor'a tahsis edilen teslim edildi. Akyazı Spor Kompleksi'ne getirilen araçlar ile futbolcular poz verdi. Araçları inceleyen yabancı oyuncuların şakalaşmaları dikkat çekti. Verilen araçlar oyuncu, teknik heyet ve idarecilere tahsis edilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, araçları İntercity'nin sağlamasıyla kulübün ağır bir yükten kurtulduğunu belirtirken, "Son 6 yılda kulübün kasasına tek kuruş nakit girmedi. Bu yüzden ayni anlaşmaları daha önemli görüyoruz" dedi.

    1. 22.9.2018
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