Yönetime nefes
İntercity ile forma kol sponsorluğu anlaşması törenle imzalandı.
ARAÇLAR VERİLDİ
İntercity ile imzalanan anlaşmanın ardından Trabzonspor'a tahsis edilen araçlar teslim edildi. Akyazı Spor Kompleksi'ne getirilen araçlar ile futbolcular poz verdi. Araçları inceleyen yabancı oyuncuların şakalaşmaları dikkat çekti. Verilen araçlar oyuncu, teknik heyet ve idarecilere tahsis edilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, araçları İntercity'nin sağlamasıyla kulübün ağır bir yükten kurtulduğunu belirtirken, "Son 6 yılda kulübün kasasına tek kuruş nakit girmedi. Bu yüzden ayni anlaşmaları daha önemli görüyoruz" dedi.
- 22.9.2018
-
Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
-
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
-
Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Yönetime nefes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.