20 milyon daha – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    20 milyon daha

    20 milyon daha

    Tescil için ’a kadar Ekici’ye 3, Yanal’a 10, Demir’e 6 ve Çalımbay’a 1 milyon TL ödenmeli.

    Geçen hafta lisansa engel borçları ödeyen Trabzonspor, bu hafta içinde de tescile engel borçları halledecek. Fırtına, Mehmet Ekici'ye 3, Ersun Yanal ve yardımcılarına 10, Aykut Demir'e 6 ve Rıza Çalımbay'a 1 milyon TL ödeme yapacak. Bordo-mavililerin 'a kadar paraları hesaplara yatırması gerek. Aksi halde yeni transferlere lisans çıkmayabilir. Yönetim bunun için çaba gösteriyor.
    1. 7.8.2018
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