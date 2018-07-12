Garanti oyna

Teknik direktör Ünal Karaman antrenmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup isteklerini söylüyor.

Birlik beraberlik içerisinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen 52 yaşındaki hoca, idmanlarda yapılan maçlarda en çok 'garanti oyun' çağrısını yapıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatan Karaman, "Çıkarken kayıp yaparsanız meşin yuvarlağı fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın. Basit kayıp yapmayın. Topu hızlandırın, en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın" uyarılarında bulundu.