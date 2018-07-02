Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un Slovenya kampı başladı

    Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

    , yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için dün geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını bu sabah yaptı.

    Başkent Ljubljana yakınındaki Kranj kasabasında bulunan Brdo Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular, idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Bordo-mavililer, teknik direktör yönetimindeki antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi.

    Türk Hava Yollarına ait özel uçakla dün Slovenya'ya gelen bordo-mavililer, Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve daha sonra ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

    'un Slovenya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, , Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, , Juraj Kucka, Kamil , Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, , , Ogenyi Onazi, , Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Yüksel Şişman.

    1. 2.7.2018 13:27
    2. Güncelleme: 2.7.2018 13:49
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