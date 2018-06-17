Hayrettin Hacısalihoğlu: "Silva'yı istiyoruz"

Trabzonspor kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Spor Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'ndeki törene Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Koordinatör Özkan Sümer, teknik direktör Ünal Karaman hazır bulundu. Burada açıklama yapan Hacısalihoğlu, Okay Yo - kuşlu'nun Celta Vigo'ya gitmesi ile ilgili, "Celta Vigo bizden hesap numarası istemiş. Biz Okay, Yusuf, Abdülkadir'lerle daha iyi, iskelet bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorduk. Bundan sonrasına bakacağız" diye konuştu.



BiZE UYGUN OYUNCULARI ALACAĞIZ

Fransız ekibi Caen'de geçen sezon oynayan stoper Da Silva'nın düşündükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ama netleşmiş bir durum yok. Çünkü hangi mevkide oyuncu gidecek, kalacak bunu bilmeden transfer faaliyetine girmemiz çok doğru olmazdı. Bu nedenle henüz kadromuzdaki futbolcularla gitme kalma kararı netleştiremedik. Araştırdığımız, görüşme yaptığımız bize uygun gelen oyuncuları o günkü şartlarda kadromuza katmayı düşünüyoruz" dedi.



BURAK YILMAZ iLE GÖRÜŞTÜK

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın takımda kalması konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin, "Burak ile öyle konuşma olmuş. Kampa geldiklerinde onunla görüşmeler, sadece onla değil, bütün oyuncularla yapılacak, yapılma mecburiyeti var. Oyuncuların fiyatının az, fazla bulma ile ilgili değil, kulübün verecek imkanı olmadığı için bu görüşmeleri yapacağız" ifadesini kullandı.