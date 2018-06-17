Hayrettin Hacısalihoğlu: "Silva'yı istiyoruz"
“Biz Okay, Yusuf, Abdülkadir’le iskelet bir kadro oluşturacaktık. Artık önümüze bakacağız. Silva ile görüşme yapıyoruz”
Trabzonspor kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Spor Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'ndeki törene Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Koordinatör Özkan Sümer, teknik direktör Ünal Karaman hazır bulundu. Burada açıklama yapan Hacısalihoğlu, Okay Yo - kuşlu'nun Celta Vigo'ya gitmesi ile ilgili, "Celta Vigo bizden hesap numarası istemiş. Biz Okay, Yusuf, Abdülkadir'lerle daha iyi, iskelet bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorduk. Bundan sonrasına bakacağız" diye konuştu.
BiZE UYGUN OYUNCULARI ALACAĞIZ
Fransız ekibi Caen'de geçen sezon oynayan stoper Da Silva'nın düşündükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ama netleşmiş bir durum yok. Çünkü hangi mevkide oyuncu gidecek, kalacak bunu bilmeden transfer faaliyetine girmemiz çok doğru olmazdı. Bu nedenle henüz kadromuzdaki futbolcularla gitme kalma kararı netleştiremedik. Araştırdığımız, görüşme yaptığımız bize uygun gelen oyuncuları o günkü şartlarda kadromuza katmayı düşünüyoruz" dedi.
BURAK YILMAZ iLE GÖRÜŞTÜK
Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın takımda kalması konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin, "Burak ile öyle konuşma olmuş. Kampa geldiklerinde onunla görüşmeler, sadece onla değil, bütün oyuncularla yapılacak, yapılma mecburiyeti var. Oyuncuların fiyatının az, fazla bulma ile ilgili değil, kulübün verecek imkanı olmadığı için bu görüşmeleri yapacağız" ifadesini kullandı.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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