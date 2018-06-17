Hayrettin Hacısalihoğlu: "Silva'yı istiyoruz" – Fotomaç – 17 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : "'yı istiyoruz"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Silva'yı istiyoruz"

    “Biz Okay, , Abdülkadir’le iskelet bir kadro oluşturacaktık. Artık önümüze bakacağız. ile görüşme yapıyoruz”

    kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Spor Müdürlüğü Kamp 'ndeki törene Asbaşkan ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Koordinatör Özkan Sümer, teknik direktör hazır bulundu. Burada açıklama yapan Hacısalihoğlu, Okay Yo - kuşlu'nun 'ya gitmesi ile ilgili, "Celta Vigo bizden hesap numarası istemiş. Biz Okay, , Abdülkadir'lerle daha iyi, iskelet bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorduk. Bundan sonrasına bakacağız" diye konuştu.

    BiZE UYGUN OYUNCULARI ALACAĞIZ
    Fransız ekibi Caen'de geçen sezon oynayan stoper Da 'nın düşündükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ama netleşmiş bir durum yok. Çünkü hangi mevkide oyuncu gidecek, kalacak bunu bilmeden transfer faaliyetine girmemiz çok doğru olmazdı. Bu nedenle henüz kadromuzdaki futbolcularla gitme kalma kararı netleştiremedik. Araştırdığımız, görüşme yaptığımız bize uygun gelen oyuncuları o günkü şartlarda kadromuza katmayı düşünüyoruz" dedi.

    BURAK YILMAZ iLE GÖRÜŞTÜK
    Hacısalihoğlu, 'ın takımda kalması konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin, "Burak ile öyle konuşma olmuş. Kampa geldiklerinde onunla görüşmeler, sadece onla değil, bütün oyuncularla yapılacak, yapılma mecburiyeti var. Oyuncuların fiyatının az, fazla bulma ile ilgili değil, kulübün verecek imkanı olmadığı için bu görüşmeleri yapacağız" ifadesini kullandı.

    1. 17.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Silva'yı istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN