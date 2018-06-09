Ünal Karaman sıkı çalışıyor – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    sıkı çalışıyor

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> sıkı çalışıyor
    30 Mayıs'ta ile sözleşme imzalayan teknik direktör yoğun mesai harcıyor. 26 Haziran'da sezonu açacak Fırtına'da çalışmalara erkenden başlayan Karaman'ın özellikle de kadro yapılanmasında yönetimle sık sık fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
    1. 9.6.2018
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