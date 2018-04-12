Yusuf yükselişte – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Yusuf yükselişte

    Yusuf yükselişte

    ekibinde genç oyuncu , son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor.

    ekibinde genç oyuncu , son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor.

    Son 4 maçında sadece G.Saray'a yenilen bordo-mavili takım, bu periyotta fileleri 12 kez havalandırırken, bu gollerin 5'inde Yusuf'un direkt katkısı var. 21 yaşındaki 10 numara; , Akhisar ve sınavlarında toplam 3 gol, 2 asistle oynadı.
    Yusuf 3-1 kazanılan Akhisar sınavında Okay'ın gol pasını veren isim olurken, 4-1'lik maçında attığı 2 golle şov yaptı. Işıl ışıl parlayan genç 10 numara, 4-0 kazanılan karşılaşmasında da 1 gol atıp, Burak'ın ilk golünde asisti yapan isimdi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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