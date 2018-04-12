Yusuf yükselişte
Karadeniz ekibinde genç oyuncu Yusuf Yazıcı, son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor.
Karadeniz ekibinde genç oyuncu Yusuf Yazıcı, son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor.
Son 4 maçında sadece G.Saray'a yenilen bordo-mavili takım, bu periyotta fileleri 12 kez havalandırırken, bu gollerin 5'inde Yusuf'un direkt katkısı var. 21 yaşındaki 10 numara; Malatya, Akhisar ve Kayseri sınavlarında toplam 3 gol, 2 asistle oynadı.
Yusuf 3-1 kazanılan Akhisar sınavında Okay'ın gol pasını veren isim olurken, 4-1'lik Malatya maçında attığı 2 golle şov yaptı. Işıl ışıl parlayan genç 10 numara, 4-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atıp, Burak'ın ilk golünde asisti yapan isimdi.
Son 4 maçında sadece G.Saray'a yenilen bordo-mavili takım, bu periyotta fileleri 12 kez havalandırırken, bu gollerin 5'inde Yusuf'un direkt katkısı var. 21 yaşındaki 10 numara; Malatya, Akhisar ve Kayseri sınavlarında toplam 3 gol, 2 asistle oynadı.
Yusuf 3-1 kazanılan Akhisar sınavında Okay'ın gol pasını veren isim olurken, 4-1'lik Malatya maçında attığı 2 golle şov yaptı. Işıl ışıl parlayan genç 10 numara, 4-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atıp, Burak'ın ilk golünde asisti yapan isimdi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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