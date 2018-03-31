Tam 161 gündür bileği bükülmüyor
Fırtına bu sezon dış sahada 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. Attığı 21 gole karşılık 16 gol yedi. Bordomavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'unu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında 4. sırada yer aldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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