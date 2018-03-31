Tam 161 gündür bileği bükülmüyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Tam 161 gündür bileği bükülmüyor

    Tam 161 gündür bileği bükülmüyor
    Yarın deplasmanda ile karşılaşacak Trabzonspor, dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son mağlubiyetini 'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

    Fırtına bu sezon dış sahada 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. Attığı 21 gole karşılık 16 gol yedi. Bordomavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'unu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında 4. sırada yer aldı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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