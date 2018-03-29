Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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