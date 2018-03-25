Abdülkadir’den iyi haber – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Abdülkadir’den

    Abdülkadir’den iyi haber

    ’ın İsveç maçında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve kısa sürede idmanlara başlayacağı belirtildi

    Avrupa Şampiyonası U21 Elemeleri'nde oynanan Türkiye- İsveç maçının 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den geldi. 18 yaşındaki genç oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve bir iki gün dinlendikten sonra takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi. Abdülkadir'in durumunu yakından takip eden teknik direktör 'ın, "Bu zor günlerde ona çok ihtiyacımız var. Sakatlığının ciddi olmaması hepimizi rahatlattı" dediği dile getirildi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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