Bizim çocuklar
26 maçın 19’unda gol atan ve 42 puanın 39’una etki eden yerliler, Süper Lig’de bu periyotta maksimum katkı ile zirvede yer alıyor. Bu süper performans ‘İşte yerli ve milli ruh’ dedirtiyor
S por Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı (2) ve Onazi'nin golleri ile 4-1 yenen Trabzonspor'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkat çekiyor. Ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 45 gol atan bordo-mavili takımın sayılarını 32'si yerli oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde, yerli futbolcular gollerin yüzde 72'sine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.
BURAK YILMAZ'DAN 20 GOL
FIRTINA'nın en skorer ismi 20 golle Burak Yılmaz oldu. 32 yaşındaki forvetin ardından diğer milli ve yerli isimler Yusuf Yazıcı 5, Olcay Şahan 3, Abdülkadir Ömür 2 ve Okay Yokuşlu da 2'şer gol atarak takımlarına katkı sağladı. Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 4, Juraj Kucka ve Onazi 2'şer, Matus Bero da 1 olmak üzere 13 gol kaydetti.
TAM 39 PUANA YERLİ KATKISI
KARADENİZ ekibinde yerli oyuncular 26 maçın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Yerli futbolcuların fileleri sarstığı 90 dakikalarda Fırtına 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, ligdeki 42 puanın 39'unu yerli oyuncuların gol attığı karşılaşmalarda aldı.
Yunus Emre SEL
RIZA ÇALIMBAY KADROYU BULDU
Süper Lig'de oynadığı son iki maçı toplamda 7 gol atarak kazanan Trabzonspor'da keyifler yerine geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay kendisine ve takımına yönelik eleştirilerden önemli oranda kurtulurken, kadroda yakaladığı istikrarı da bozmayı düşünmüyor. Bu sezonun ikinci yarısında ilk kez iki hafta üst üste aynı 11 ile sahaya çıkan Çalımbay'ın, Galatasaray derbisine kadar ciddi bir sakatlık durumu olmaması halinde yine bu kadroyu hazırlayacağı öğrenildi. Burak Yılmaz'ın da milli arada hafif sakatlığının tedavisine odaklanacağı ve tam hazır hale gelene kadar takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi.
Aynen devam - Mini yorum Olcay Çakır
GOL yükünün bir bölümünü Burak Yılmaz'ın üzerinden alma konusunda Rıza Çalımbay ısrarla mesajlar veriyordu. Malatya maçında ve öncesinde Akhisar karşısında atılan toplam 7 golün oyunculara göre dağılımına bakıldığında mesaj yerine ulaşmasa da amaç hasıl olmuş gibi kağıt üzerinde. Dame N'Doye artık ligin en kıymetli hamle oyuncusu belki de... Onazi ortanın sabiti... Yusuf bölgesinde ve özgürce oynarsa gollerine kaldığı yerden devam edebilir... Doğrular birleşiyor takım kazanıyor, goller çeşitleniyor. Haliyle böyle devam...
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:25
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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