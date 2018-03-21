Bizim çocuklar – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bizim çocuklar

    Bizim çocuklar

    26 maçın 19’unda gol atan ve 42 puanın 39’una etki eden yerliler, ’de bu periyotta maksimum katkı ile zirvede yer alıyor. Bu süper performans ‘İşte yerli ve milli ruh’ dedirtiyor

    S por Toto 'in 26. haftasında 'u ve (2) ve Onazi'nin golleri ile 4-1 yenen 'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkat çekiyor. Ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 45 gol atan bordo-mavili takımın sayılarını 32'si yerli oyunculardan geldi. ekibinde, yerli futbolcular gollerin yüzde 72'sine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

    BURAK YILMAZ'DAN 20 GOL
    FIRTINA'nın en skorer ismi 20 golle oldu. 32 yaşındaki forvetin ardından diğer milli ve yerli isimler 5, 3, Abdülkadir Ömür 2 ve Okay Yokuşlu da 2'şer gol atarak takımlarına katkı sağladı. Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 4, Juraj Kucka ve Onazi 2'şer, Matus Bero da 1 olmak üzere 13 gol kaydetti.

    TAM 39 PUANA YERLİ KATKISI
    ekibinde yerli oyuncular 26 maçın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Yerli futbolcuların fileleri sarstığı 90 dakikalarda Fırtına 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet yaşadı. , ligdeki 42 puanın 39'unu yerli oyuncuların gol attığı karşılaşmalarda aldı.
    Yunus Emre

    RIZA ÇALIMBAY KADROYU BULDU
    Süper Lig'de oynadığı son iki maçı toplamda 7 gol atarak kazanan 'da keyifler yerine geldi. Teknik direktör kendisine ve takımına yönelik eleştirilerden önemli oranda kurtulurken, kadroda yakaladığı istikrarı da bozmayı düşünmüyor. Bu sezonun ikinci yarısında ilk kez iki hafta üst üste aynı 11 ile sahaya çıkan Çalımbay'ın, derbisine kadar ciddi bir sakatlık durumu olmaması halinde yine bu kadroyu hazırlayacağı öğrenildi. 'ın da milli arada hafif sakatlığının tedavisine odaklanacağı ve tam hazır hale gelene kadar takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi.

    Aynen devam - Mini yorum Olcay Çakır
    GOL yükünün bir bölümünü Burak Yılmaz'ın üzerinden alma konusunda ısrarla mesajlar veriyordu. Malatya maçında ve öncesinde Akhisar karşısında atılan toplam 7 golün oyunculara göre dağılımına bakıldığında mesaj yerine ulaşmasa da amaç hasıl olmuş gibi kağıt üzerinde. Dame N'Doye artık ligin en kıymetli hamle oyuncusu belki de... Onazi ortanın sabiti... Yusuf bölgesinde ve özgürce oynarsa gollerine kaldığı yerden devam edebilir... Doğrular birleşiyor takım kazanıyor, goller çeşitleniyor. Haliyle böyle devam...

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bizim çocuklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN