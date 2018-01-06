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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'un maçı iptal edildi

    Trabzonspor'un Eskişehirspor maçı iptal edildi

    Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da 11 Ocak'da oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

    Bordo-mavililer de Teknik direktör bu kararına gerekçe olarak "Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak" dedi. Şuanki programa göre Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak.
    Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:38
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