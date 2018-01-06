Trabzonspor'un Eskişehirspor maçı iptal edildi
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da 11 Ocak'da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi.
Bordo-mavililer de Teknik direktör Rıza Çalımbay bu kararına gerekçe olarak "Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak" dedi. Şuanki programa göre Trabzonspor Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak.
Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:38
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Trabzonspor'un Eskişehirspor maçı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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