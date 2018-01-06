Burak Yılmaz sakatlandı!
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan bordo-mavililerde Burak Yılmaz Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadeleden sonra yerde kaldı.
Bordo-mavili ekip, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.
İdmana, dün akşam kampa gelen yabancı futbolcular Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo da katıldı. Bu 7 futbolcuya, yan sahada takımdan ayrı çalışma programı uygulandı.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve koşu ile başladığı antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
BURAK YILMAZ KORKUTTU
Çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadelede yerde kalan Burak Yılmaz, teknik heyeti korkuttu.
Acı içinde yerde kalan Burak'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Tüm oyuncuların yanına gittiği Burak, tedavisinin ardından idmana devam edebildi.
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPTI
Burak'ın sakatlığıyla ilgili olarak bordo-mavili kulüp açıklamada bulunurken, tedaviye başlandığı belirtildi.
"Antalya kampında bu sabah yapılan çalışmada sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Burak Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucunda sağ diz arka dış köşesinde 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."
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