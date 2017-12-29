 Evde görüşürüz – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Evde görüşürüz

    Evde görüşürüz
    YEREL gazeteler, Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a 1-0 yenilen 'un, evinde oynayacağı ikinci maçta turu geçebileceğini yazdı. Sonnokta: "Hesap Trabzon'da görülecek.", Karadeniz: "Trabzon'da bu iş biter.", Günebakış: "Trabzon'da görüşürüz.", Taka: "Rotasyon pahalıya patladı!"
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
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