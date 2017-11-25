Bursaspor'un N'Doye beklentisi

KARADENİZ ekibinin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı son maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen N'Doye'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki Senegalli forvet için vereceği kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'dan gelecek rapora göre şekillendirmeye hazırlanırken, Bursaspor cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlıların, N'Doye'nin performansını yakından takip ettiği ve sözleşmenin uzatılmaması durumunda lig sona ermeden tecrübeli golcüyü kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.