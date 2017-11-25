 Bursaspor'un N'Doye beklentisi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'un N'Doye beklentisi

    Bursaspor'un N'Doye beklentisi
    KARADENİZ ekibinin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı son maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen N'Doye'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki Senegalli forvet için vereceği kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'dan gelecek rapora göre şekillendirmeye hazırlanırken, Bursaspor cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlıların, N'Doye'nin performansını yakından takip ettiği ve sözleşmenin uzatılmaması durumunda lig sona ermeden tecrübeli golcüyü kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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