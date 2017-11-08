Trabzonspor’un Antalya kampı başladı
Trabzonspor, A Milli Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya Belek’te yapacağı 5 günlük kampı başladı. Bordo-mavililerde, yapılan çalışmaya sakatlıkları ve milli takımlarda bulunan 11 oyuncu katılmadı.
"11 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI"
Bordo-mavililerde yapılan antrenmanda sağ ayağında ağrı hisseden Volkan Şen'e buz tedavisi uygulanırken, oyuncu antrenmanı yarım bıraktı. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, arka adalesinde ağrısı bulunan Mustafa Akbaş ile yurt dışından yeni dönen Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı düz koşu yaptı. Slovakya Milli Takımı'nda bulunan Kucka'nın sakatlandığı ve tedavisi için Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, A Milli Takım kampında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, U19 Milli Abdülkadir Ömür, Slovakya Milli Takımı'nda olan Hubocan, Bero ve Durica ile eşinin dedesinin vefat ettiği için bir gün daha izin verilen Sosa yer almadı. Öte yandan İbrahim Yattara'nın yeğeni olan Amara Keita, Trabzonspor'da ilk kez kampa katılarak A takım ile ilk idmanına çıktı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, akşam saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:51
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Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün
Toplam 10
Yorum
maserati kampa giden iki stoper de u-21 in yedek stoperleri?peki bunları neye göre belirledin İhsan derelioğlu ?sen ne için ordasın?
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Pektemek gider Töre gelir
Toplam 7
Yorum
atogen Töre futbolu unutmuş olabilir.
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Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bu lafı gsli vatandaş neye dayanarak söyledi anlamadım maicon gibi bir gerçek var geride kalan 4 haftada net 4 kırmızı görmesi gerekliydi !
Trabzonspor’un Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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