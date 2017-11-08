 Trabzonspor’un Antalya kampı başladı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor’un Antalya kampı başladı

    Trabzonspor’un Antalya kampı başladı

    Trabzonspor, A Milli Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya Belek’te yapacağı 5 günlük kampı başladı. Bordo-mavililerde, yapılan çalışmaya sakatlıkları ve milli takımlarda bulunan 11 oyuncu katılmadı.

    Trabzonspor, Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlar için lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya Belek'te yapacağı 5 günlük kampı başladı. Bordo Mavililer, ligde sahasında oynayacakları Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sakat ve milli takımlara giden oyuncularından yoksun bir şekilde sürdürüyor.Trabzonspor'un Antalya Belek'te sabah saatlerinde Teknik Direktör , yönetiminde yapılan antrenman, koşuyla başladı. Koşunun ardından oyuncular 5'e 2 top kapma, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla devam ederken, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi, takım kaptanı Onur Kıvrak ile yaklaşık 5 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

    "11 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI"
    Bordo-mavililerde yapılan antrenmanda sağ ayağında ağrı hisseden Volkan Şen'e buz tedavisi uygulanırken, oyuncu antrenmanı yarım bıraktı. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, arka adalesinde ağrısı bulunan Mustafa Akbaş ile yurt dışından yeni dönen Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı düz koşu yaptı. Slovakya Milli Takımı'nda bulunan Kucka'nın sakatlandığı ve tedavisi için Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, A Milli Takım kampında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, U19 Milli Abdülkadir Ömür, Slovakya Milli Takımı'nda olan Hubocan, Bero ve Durica ile eşinin dedesinin vefat ettiği için bir gün daha izin verilen Sosa yer almadı. Öte yandan İbrahim Yattara'nın yeğeni olan Amara Keita, Trabzonspor'da ilk kez kampa katılarak A takım ile ilk idmanına çıktı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, akşam saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:51
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