Kötü izleri sildik

KAPTAN Onur, G.Saray derbisi ile kötü izleri sildiklerini belirtti. Milli eldiven, "Bizim için bir çıkış, kente moral verme karşılaşmasıydı. Hocamız Rıza Çalımbay'a elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Kaptan olarak kendisinin adaletine inanıyorum" dedi. Onur, Kayserispor'u yeneceklerini de dile getirdi.