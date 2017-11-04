 Kötü izleri sildik – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kötü izleri sildik

    Kötü izleri sildik
    KAPTAN Onur, G.Saray derbisi ile kötü izleri sildiklerini belirtti. Milli eldiven, "Bizim için bir çıkış, kente moral verme karşılaşmasıydı. Hocamız Rıza Çalımbay'a elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Kaptan olarak kendisinin adaletine inanıyorum" dedi. Onur, Kayserispor'u yeneceklerini de dile getirdi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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