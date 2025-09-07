CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alcaraz

ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alcaraz

ABD Açık tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, kariyerinin 6. grand slam şampiyonluğunu elde etti. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 01:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alcaraz

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Sinner ve Alcaraz, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı. İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 alarak durumu 1-1 yaptı.

Turnuva boyunca ilk kez set kaybeden Alcaraz, baştan sona domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı. Son seti 6-4, maçı da 3-1 alan Alcaraz, turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferine uzandı.

Alcaraz, bu şampiyonluğun ardından yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı. İspanyol tenisçi, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu oldu.

Alcaraz ile Sinner arasında final mücadelesini ABD Başkanı Donald Trump da izledi.

REKLAM - Türk Telekom
Konya'da kabus gibi gece!
DİĞER
Milli oyuncu için transfer derbisi! Süper Lig’in devleri karşı karşıya geldi...
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 00:28
Belçika farklı kazandı! Belçika farklı kazandı! 00:20
Köln'de kazanan ev sahibi! Köln'de kazanan ev sahibi! 00:14
"Bu takım buradan toparlanmasını bilir" "Bu takım buradan toparlanmasını bilir" 00:09
Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! 00:04
F.Bahçe'de Tedesco sesleri! F.Bahçe'de Tedesco sesleri! 00:04
Daha Eski
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 21:56
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 21:39
"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" "Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" 21:23
A Milli Takım'da sakatlık! A Milli Takım'da sakatlık! 20:54
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 20:33