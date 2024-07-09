Wimbledon heyecanı çeyrek final turu maçlarıyla devam ediyor. Carlos Alcaraz - Tommy Paul karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, ALCARAZ - TOMMY PAUL MAÇI NE ZAMAN? Carlos Alcaraz - Tommy Paul maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ALCARAZ - TOMMY PAUL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Carlos Alcaraz - Tommy Paul maçı 9 Temmuz Salı günü 17:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ALCARAZ - TOMMY PAUL MAÇI CANLI İZLE