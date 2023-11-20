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Novak Djokovic ATP Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı

Son dakika spor haberleri... Sırp dünya 1 numarası Novak Djokovic, ATP Finalleri'nde İtalyan raket Jannik Sinner'ı 2-0'lık skorla devirerek şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:48
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Novak Djokovic ATP Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp raket Novak Djokovic, İtalyan Jannik Sinner'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Torino kentinde bulunan Pala Alpitour'un ev sahipliği'nde düzenlenen, sezonun en önemli turnuvalarından olan ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Djokovic ile dünya 4 numarası Sinner karşılaştı.

1 saat 43 dakika süren final mücadelesinde baştan sona önde götüren 36 yaşındaki Djokovic, İtalyan rakibini 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçti ve zafere ulaştı.

Bu zaferle Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi oldu.

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