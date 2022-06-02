Fransa Açık'ta Marin Cilic yarı finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev' karşı karşıya geldi.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.



Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.

Yarı final biletini kapan isimler ise; Rafael Nadal, Alexander Zverev, Casper Ruud ve son olarak Marin Cilic oldu.