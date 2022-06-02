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Fransa Açık'ta Marin Cilic yarı finalde

Fransa Açık'ta, yarı finaldeki isimler belli oldu. Son olarak 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, Andrey Rublev'e karşı galip gelerek adını son 4'e yazdırmayı başaran isim oldu. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 12:44
Fransa Açık'ta Marin Cilic yarı finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev' karşı karşıya geldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.

Yarı final biletini kapan isimler ise; Rafael Nadal, Alexander Zverev, Casper Ruud ve son olarak Marin Cilic oldu.

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